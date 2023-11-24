Врач-флеболог Максим Бабушкин рассказал, чем грозят человеку сосудистые звездочки на коже

Так называемые красные звездочки на коже носят название телеангиэктазии. Несут ли опасность эти нежелательные сосудистые образования рассказал врач-флеболог Максим Бабушкин.

Не несет угрозы здоровью

По словам доктора, эта эстетическая проблема не несет угрозы здоровью и жизни человека. Сосудистые сеточки на ногах могут указывать на варикозную болезнь вен нижних конечностей. Специалист объяснил, что снизить риск образования сосудистых звездочек можно благодаря здоровому образу жизни.

В частности, стоит следить за своим весом, регулярно двигаться, уделять внимание кардионагрузкам, особенно при сидячей работе, отказаться от гормональных препаратов.