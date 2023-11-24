Этот витамин способен оградить от рака, снизить риск инфаркта и инсульта: стоит от 30 рублей

Витамин B6 выполняет ряд ключевых функций, включая участие во всех метаболических процессах. Пиридоксальфосфат, активная его форма, стимулирует работу пищеварительных ферментов, расщепляющих питательные вещества, особенно белки в аминокислотные комплексы. Он влияет положительно на жировой обмен, помогая усваивать ненасыщенные жирные кислоты из еды и способствуя выработке нуклеиновых кислот, которые влияют на клеточное обновление, замедление старения.

Участвует активно в производстве эритроцитов

B6 важен для углеводного обмена, в частности, он поощряет образование гликогена, запаса глюкозы. Также участвует активно в производстве эритроцитов, основы гемоглобина, который несет кислород к человеческим тканям.

B6 может влиять на производство других клеток крови.

Одной из важных функций витамина B6 - контроль уровня гомоцистеина в крови. Этот аминокислотный продукт метаболизма может стать опасным, если его уровень слишком высок, повышая риск болезней сердца и сосудов, включая инсульты и инфаркты.