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Смертельная реакция: Ученые выяснили, кто чаще всего умирает от сепсиса

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Смертельная реакция: Ученые выяснили, кто чаще всего умирает от сепсиса
Здоровье
Фото: @DCStudio / freepik.com

Иcследователи определили, какие группы людей чаще умирают от сепсиса, пишет The Sun.

Сепсис - очень опасное для жизни состояние, которое возникает, когда организм слишком остро реагирует на инфекцию и начинает атаковать собственные ткани и органы. 

Заразиться может каждый, но новый анализ данных Национальной службы здравоохранения показывает, что люди с определенными заболеваниями и те, кто живет в неблагополучных районах, более уязвимы к развитию сепсиса, а также имеют более высокий риск смерти. Эксперты обнаружили, что сепсис угрожает тем, кто «в анамнезе широко применял антибиотики». 

В новом исследовании, проведенном командой из Манчестерского университета, эксперты изучили данные о 224 000 случаев сепсиса в Англии в период с января 2019 года по июнь 2022 года. Затем их сравнивали с более чем 1,3 миллионов человек, у которых не было этого заболевания. 

Развития сепсиса на 80 процентов выше

Исследователи использовали информацию о доходах, занятости, уровне преступности, условиях жизни и образовании для измерения уровня социально-экономической депривации людей. В итоге они обнаружили, что у людей из наиболее неблагополучных сообществ вероятность развития сепсиса на 80 процентов выше, чем у других. Они также выяснили, что у людей с хроническим заболеванием печени риск развития сепсиса увеличивается в три раза, а у людей с хроническим заболеванием почек - в два-шесть раз больше. 

Пациенты с раком, неврологическими заболеваниями, диабетом, иммуносупрессивными состояниями также подвергались повышенному риску этого жизнеугрожающего состояния.

Информационное агентство «Informing»

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