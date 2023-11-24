Врач-уролог предупредил россиян, чем грозит игнорирование мочеиспускания

Врач-уролог Андрей Смерницкий предупреждает, что игнорирование позывов к мочеиспусканию может привести к различным инфекциям.

Длительное нахождение мочи в мочевом пузыре может вызвать инфекции мочевых путей

Здоровый человек может ходить в туалет до девяти раз в день. Позывы к мочеиспусканию появляются при заполнении мочевого пузыря более 150 мл, и их игнорирование может привести к перерастяжению мышцы мочевого пузыря. Длительное нахождение мочи в мочевом пузыре может вызвать инфекции мочевых путей, включая циститы и пиелонефриты. Хроническая задержка мочи может привести к различным проблемам, включая простатит, пиелонефрит, образование камней и острую задержку мочи, особенно у мужчин старше 50 лет.