Кардиолог Кондрахин назвал 3 запретных напитка при низком давлении: энергетики, кофе, спиртное

Согласно последним прогнозам синоптиков, в РФ ожидается аномально низкий уровень атмосферного давления. В связи с этим многие метеозависимые люди сталкиваются с ухудшением самочувствия. Они пытаются вернуть себе силы и прийти в форму при помощи определенных напитков, хотя даже не осознают, что могут ухудшить свое состояние.

Они могут сгущать кровь, а не повышать уровень энергии

По словам врача-кардиолога, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, нужно избегать некоторых напитков в дни с аномально низким атмосферным давлением. К таким напиткам относятся энергетические напитки, кофе, спиртные напитки. Причина в том, что они могут сгущать кровь, а не повышать уровень энергии, как думают многие.

Дополнительные рекомендации врачей включают в себя сокращение количества выкуриваемых сигарет, избегание стрессов, ограничение физической, умственной нагрузки, контроль артериального давления и следование рекомендациям врача относительно принимаемых лекарств.