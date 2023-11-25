Еще в древности люди использовали «золотое молоко» — врачи раскрыли, чем оно бесценно

«Золотое молоко» — древний индийский напиток, включающий молоко и куркуму. Он популярен благодаря своим полезным свойствам. Молоко обогащено белком, кальцием, фосфором и витаминами. Куркума с ее активным ингредиентом куркумином имеет антибактериальные и противовоспалительные свойства. Однако куркумин плохо усваивается, и добавка чёрного перца увеличивает его биодоступность.

Напиток помогает защищаться от сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, снимает симптомы артрита. Также он способствует замедлению процессов старения, выводу токсинов и улучшению состояния кожи. Традиционный рецепт включает горячее молоко и куркуму, а современные вариации добавляют масло, мёд или сахар.