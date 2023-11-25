Когда хохот может привести к смерти, рассказали эксперты из Великобритании

Смех, безусловно, приносит заметную пользу для здоровья человека, укрепляя иммунную систему и снижая уровень стресса. Но, как выясняют эксперты из Великобритании, иногда сильный приступ смеха может иметь весьма нежелательные последствия, пишет Правду.ру.

В частности, научные исследования подчеркивают, что сильный приступ смеха может быть связан с риском разрыва аневризмы сосуд мозга.

Аневризмы, то есть выпячивания в стенке кровеносного сосуда, часто обнаруживаются только в момент разрыва.

Также нелишне отметить, что сильный приступ смеха может вызвать астматический приступ.

Выражение сильных эмоций может привести к глубоким, быстрым вдохам, вызывая существенное сужение дыхательных путей и как следствие астматические симптомы. Неконтролируемый смех мешает также нормальному дыханию и даже чреват удушьем. Впрочем, случаи смерти от смеха крайне редки.