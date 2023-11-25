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«Дремлющий COVID-19»: Коронавирус может всю жизнь находиться в организме человека

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«Дремлющий COVID-19»: Коронавирус может всю жизнь находиться в организме человека
Здоровье
Фото: @Drazen Zigic / freepik.com

Коронавирус, входя в организм человека, атакует его иммунную систему, повреждает ее и снижает иммунный ответ. По словам врача аллерголога-иммунолога Владимира Болибока, ковид может годами или всю жизнь находиться в организме переболевшего человека. Согласно медицинским наблюдениям, в каждой иммунной системе существуют «клетки памяти», которые находятся в так называемом анабиозе и способные запоминать вирусное воздействие.

Данные клетки не воспроизводят вирусы в случае заражения, однако могут активироваться через некоторое время, вызывая сильный рецидив инфекции. Такой механизм характерен не только для коронавируса, но для многих других вирусов, таких как вирус СПИДа.

В долгосрочной перспективе, говорят вирусологи, часть научных исследований будет сосредоточена на решении проблемы «длинного ковида», когда после перенесенной инфекции у пациентов сохраняются длительные или часто рецидивирующие симптомы.

Информационное агентство «Informing»

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