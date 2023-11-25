Диетологи рассказали, как легко скинуть лишний вес к Новому году-2024 за месяц

Многие люди перед Новым годом, размышляют о том, как подготовиться к праздникам, избежать набора лишнего веса и улучшить свое здоровье. Диетологи из Приморского края предоставили несколько советов, как сбросить вес за месяц:

Для начала нужно определится с количеством килограммов, которые нужно потерять. Установить реалистичные цифры и распределить их по неделям для поддержания мотивации. Избегать переедания, употреблять пищу маленькими порциями, но каждые несколько часов. Налегать на овощи, фрукты, белки и полезные жиры. Ограничивать потребление соли, обязательно сахара. Забыть о вредных привычках, так как это может замедлить обмен веществ. Увеличить в несколько раз физическую активность. Отдать предпочтение кардионагрузкам, силовых тренировкам, растяжке. Но не менее трех раз в неделю, постепенно увеличивая интенсивность. Получать достаточный сон, хотя бы 7 часов в сутки для поддержания обмена веществ и улучшения физического состояния. Не забывать о воде. Пить не менее 2-3 литров для контроля аппетита и улучшения обмена веществ. Психологическая сторона не менее важна. Нужно учесть все способы по борьбе со стрессом. Можно заниматься йогой или медитацией.