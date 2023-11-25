Названы «самые нездоровые» рождественские напитки с наибольшим количеством калорий

Диетологи предупреждают, что во время праздников легко набрать лишние килограммы, поскольку многие праздничные блюда содержат слишком много калорий. Они «самые нездоровые» рождественские напитки.

Эксперты предупреждают, что популярный напиток «Бейлис» содержит 175 калорий. Сахар является ключевым фактором, обуславливающим более высокую калорийность напитков. Поэтому стоит отказаться от глинтвейна, содержащего 178 калорий и сидра, который имеет 165 калорий. По словам диетологов, более здоровые варианты напитков - это просекко (120 калорий) и херес (50 калорий).

«Выбирайте спиртные напитки, такие как джин или водка, с низкокалорийными добавками, такими как газированная вода или легкий тоник, чтобы получить ароматный, но менее калорийный вариант».