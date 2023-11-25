Информинг » Здоровье » Названы «самые нездоровые» рождественские напитки с наибольшим количеством калорий

Названы «самые нездоровые» рождественские напитки с наибольшим количеством калорий

Image 16+
Названы «самые нездоровые» рождественские напитки с наибольшим количеством калорий
Здоровье
Фото: @gpointstudio / freepik.com

Диетологи предупреждают, что во время праздников легко набрать лишние килограммы, поскольку многие праздничные блюда содержат слишком много калорий. Они «самые нездоровые» рождественские напитки. 

Эксперты предупреждают, что популярный напиток «Бейлис» содержит 175 калорий. Сахар является ключевым фактором, обуславливающим более высокую калорийность напитков. Поэтому стоит отказаться от глинтвейна, содержащего 178 калорий и сидра, который имеет 165 калорий. По словам диетологов, более здоровые варианты напитков - это просекко (120 калорий) и херес (50 калорий). 

«Выбирайте спиртные напитки, такие как джин или водка, с низкокалорийными добавками, такими как газированная вода или легкий тоник, чтобы получить ароматный, но менее калорийный вариант».

Информационное агентство «Informing»

Предупреждён – значит спасён: Врачи признались, опасно ли на самом деле делать МРТ?

Предупреждён – значит спасён: Врачи признались, опасно ли на самом деле делать МРТ?

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Названы «самые нездоровые» рождественские напитки с наибольшим количеством калорий

Сегодня, 17:48

Диетологи рассказали, как легко скинуть лишний вес к Новому году-2024 за месяц

Сегодня, 12:28

Когда хохот может привести к смерти, рассказали эксперты из Великобритании

Сегодня, 11:13

«Дремлющий COVID-19»: Коронавирус может всю жизнь находиться в организме человека

Сегодня, 11:08

Еще в древности люди использовали «золотое молоко» — врачи раскрыли, чем оно бесценно

Сегодня, 00:33

Кардиолог Кондрахин назвал 3 запретных напитка при низком давлении: энергетики, кофе, спиртное

Вчера, 22:53

Врач-уролог предупредил россиян, чем грозит игнорирование мочеиспускания

Вчера, 18:13

Этот витамин способен оградить от рака, снизить риск инфаркта и инсульта: стоит от 30 рублей

Вчера, 16:08

Смертельная реакция: Ученые выяснили, кто чаще всего умирает от сепсиса

Вчера, 15:03

Врач-флеболог Максим Бабушкин рассказал, чем грозят человеку сосудистые звездочки на коже

Вчера, 11:13

Ученые разрешили людям с лишним весом и ожирением есть всё, но по часам

Вчера, 10:08

Диетолог Строгая заявила, что фастфуд увеличивает риск бесплодия

Вчера, 09:58

Стройные, но больные: Названы самые опасные способы похудения

Вчера, 02:23

Эксперт назвал эффективный метод для борьбы со старением кожи лица, который заменяет ботокс

Вчера, 00:48

Береги секс смолоду: Выяснилось, что происходит с пенисом во время старения

23-11-2023, 21:28

Ведущий эксперт Роспотребнадзора объяснила россиянам, что соленая селедка — это яд

23-11-2023, 16:08

Врачи единогласно назвали самый вредный перекус для пожилых людей: копченая колбаса и сладости

23-11-2023, 15:03

Предупреждён – значит спасён: Врачи признались, опасно ли на самом деле делать МРТ?

23-11-2023, 13:28

Врач-педиатр Продеус рассказал, как можно защитить ребенка от гриппа и простуд

23-11-2023, 11:43

Горячий душ приносит больше вреда, чем пользы: врачи рассказали почему

23-11-2023, 10:18

Новости партнеров
2023
ru-RU