Дешевые продукты, которые могут снизить риск смертельного диабета: нут, йогурт, виноград

Диабет — это смертельное заболевание, от которого страдают миллионы людей во всем мире, но снизить риски можно, если следить за своей диетой. Многочисленные исследования показывают, что снизить вероятность развития заболевания можно. Для этого нужно выбирать определенные продукты и избегать других, сообщает The sun.co.uk.

Дело в том, что уровень сахара в крови становится слишком высоким из-за проблем с выработкой организмом гормона инсулина, который расщепляет глюкозу. Однако некоторые дешевые продукты могут помочь снизить риск.

По данным Центра по контролю и защите заболеваний США, увеличение количества фруктов в рационе является одним из способов профилактики и лечения заболевания. Однако исследователи обнаружили, что не все фрукты одинаково полезны при диабете. К примеру, употребление винограда может снизить вероятность развития диабета на 10 процентов. Ученые обнаружили, что употребление одной порции винограда в неделю снижает риск развития диабета, а порция любого другого фрукта увеличивает этот риск на два процента.

Замена крахмалистых углеводов на цельнозерновые также связана со снижением риска развития диабета. Употребление в пищу белого хлеба, белого риса и сладких хлопьев для завтрака, известных как рафинированные углеводы, связано с повышенным риском развития диабета 2 типа. Но цельнозерновые продукты, такие как коричневый рис, макароны из цельнозерновой муки, цельнозерновой хлеб и овес, связаны с меньшим риском, поэтому желательно выбирать именно их. Например, две или более порции коричневого риса в неделю снижают риск недуга на 12 процентов.

Любители острой пищи, возможно, уже снижают риск развития диабета, даже не подозревая об этом. Было обнаружено, что капсаицин, химическое вещество, содержащееся в перце чили, которое придает ему пикантность, снижает уровень глюкозы в крови.

Новое исследование, опубликованное в Журнале сельскохозяйственной и пищевой химии, показало, что это химическое вещество помогает повысить уровень инсулина у крыс с диабетом. Как и цельнозерновые продукты, бобовые, такие как нут, могут помочь снизить риск развития диабета за счет увеличения количества клетчатки в вашем рационе. Однако у них также есть дополнительное преимущество: они богаты белком, который дольше сохраняет чувство сытости и снижает вероятность ожирения — ключевого фактора развития диабета. Исследование показало, что у женщин, которые ели нут, уровень сахара в крови был на 36 процентов ниже, чем у тех, кто ел белый хлеб.

Йогурт является основным продуктом завтрака, и исследования показывают, что одним из его многочисленных преимуществ для здоровья является снижение риска развития диабета. Но важно выбирать несладкие варианты, такие как простой натуральный или греческий йогурт.