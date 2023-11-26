Врач рассказала, что скрывается за тягой к шоколадкам или краске

У каждого человека есть любимые продукты и блюда. Но у некоторых пристрастия к еде очень интересные. По словам эксперта лаборатории «Гемотест» Екатерины Кашух, врача-гастроэнтеролога, страсть к той или иной пищи имеет научные обьяснения. Так, если есть сильная тяга к сладостям, организм старается восполнить недостаток энергии, что говорит о недостатке сна, дефиците серотонина, возникающего при хроническом стрессе или нехватке витаминов В.

Страсть к соленому указывает на нарушение деятельности почек, обезвоживание, дефицит натрия. Внезапная любовь к кислому возникает при дефиците витамина С, обезвоживании либо анемии. А вот непреодолимое желание употребить что-то несъедобное является признаком неврологических, психических расстройств или железодефицитной анемии.