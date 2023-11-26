Информинг » Здоровье » Врач рассказала, что скрывается за тягой к шоколадкам или краске

Врач рассказала, что скрывается за тягой к шоколадкам или краске

Image 16+
Врач рассказала, что скрывается за тягой к шоколадкам или краске
Здоровье
Фото: Дмитрий Кагаев / MedNovelty

У каждого человека есть любимые продукты и блюда. Но у некоторых пристрастия к еде очень интересные. По словам эксперта лаборатории «Гемотест» Екатерины Кашух, врача-гастроэнтеролога, страсть к той или иной пищи имеет научные обьяснения. Так, если есть сильная тяга к сладостям, организм старается восполнить недостаток энергии, что говорит о недостатке сна, дефиците серотонина, возникающего при хроническом стрессе или нехватке витаминов В. 

Страсть к соленому указывает на нарушение деятельности почек, обезвоживание, дефицит натрия. Внезапная любовь к кислому возникает при дефиците витамина С, обезвоживании либо анемии. А вот непреодолимое желание употребить что-то несъедобное является признаком неврологических, психических расстройств или железодефицитной анемии.

Информационное агентство «Informing»

Береги секс смолоду: Выяснилось, что происходит с пенисом во время старения

Береги секс смолоду: Выяснилось, что происходит с пенисом во время старения

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Врач рассказала, что скрывается за тягой к шоколадкам или краске

Сегодня, 16:03

Черная смерть на пороге: В Пензенской области готовятся к распространению чумы

Сегодня, 14:53

Дешевые продукты, которые могут снизить риск смертельного диабета: нут, йогурт, виноград

Вчера, 21:48

Названы «самые нездоровые» рождественские напитки с наибольшим количеством калорий

Вчера, 17:48

Диетологи рассказали, как легко скинуть лишний вес к Новому году-2024 за месяц

Вчера, 12:28

Когда хохот может привести к смерти, рассказали эксперты из Великобритании

Вчера, 11:13

«Дремлющий COVID-19»: Коронавирус может всю жизнь находиться в организме человека

Вчера, 11:08

Еще в древности люди использовали «золотое молоко» — врачи раскрыли, чем оно бесценно

Вчера, 00:33

Кардиолог Кондрахин назвал 3 запретных напитка при низком давлении: энергетики, кофе, спиртное

24-11-2023, 22:53

Врач-уролог предупредил россиян, чем грозит игнорирование мочеиспускания

24-11-2023, 18:13

Этот витамин способен оградить от рака, снизить риск инфаркта и инсульта: стоит от 30 рублей

24-11-2023, 16:08

Смертельная реакция: Ученые выяснили, кто чаще всего умирает от сепсиса

24-11-2023, 15:03

Врач-флеболог Максим Бабушкин рассказал, чем грозят человеку сосудистые звездочки на коже

24-11-2023, 11:13

Ученые разрешили людям с лишним весом и ожирением есть всё, но по часам

24-11-2023, 10:08

Диетолог Строгая заявила, что фастфуд увеличивает риск бесплодия

24-11-2023, 09:58

Стройные, но больные: Названы самые опасные способы похудения

24-11-2023, 02:23

Эксперт назвал эффективный метод для борьбы со старением кожи лица, который заменяет ботокс

24-11-2023, 00:48

Береги секс смолоду: Выяснилось, что происходит с пенисом во время старения

23-11-2023, 21:28

Ведущий эксперт Роспотребнадзора объяснила россиянам, что соленая селедка — это яд

23-11-2023, 16:08

Врачи единогласно назвали самый вредный перекус для пожилых людей: копченая колбаса и сладости

23-11-2023, 15:03

Новости партнеров
2023
ru-RU