Черная смерть на пороге: В Пензенской области готовятся к распространению чумы

В указе, который был подписал главой Пензенской области Олегом Мельниченко и опубликован на сайте правительства региона, говорится, что в регионе есть угроза активизации чумы и завоза заболевания на территорию области из неблагополучных стран в эпидемиологическом отношении.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия всего населения, министерство здравоохранения занимается обеспечением готовности медорганизаций к проведению необходимых мероприятий, которые направлены на недопущение возникновения, завоза, распространения смертельно опасной чумы.

Также поручено сообщать о каждом случае заболевания, подозрении на заболевание или смерти от возбудителя недуга.