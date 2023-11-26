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Ученые сократили список продуктов, вызывающих рак — зеленый свет дали хлебу и сухим завтракам

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Ученые сократили список продуктов, вызывающих рак — зеленый свет дали хлебу и сухим завтракам
Здоровье
Фото: Дмитрий Кагаев / Informing.ru

Ученые опровергли мнения о том, что все ультраобработанные продукты повышают риск рака. Об этом пишет РГ, ссылаясь на данные нового научного исследования.

Риск онкологии выше на 9% у тех, кто ест промышленную еду

11 лет изучались пищевые привычки 267 тысяч добровольцев. В среднем испытуемые потребляли 330-400 гр. ультраобработанных продуктов в день. В итоге было установлено, что риск онкологии выше на 9% у тех, кто кушал промышленную еду. Однако некоторые продукты были оправданы. Речь идет о сухих завтраках, растительных заменителях мяса, хлебе.

Информационное агентство «Informing»

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