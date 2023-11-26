Назван дешевый напиток, который поможет снять усталость и взбодриться, но это не кофе

Чай - самый популярный напиток во всем мире. У каждого человека есть представления, как пить чай: горячий или теплый, с молоком или без, сахаром или медом. Наибольшее количество споров возникает о том, добавлять в напиток сахар или нет. Многие любители здорового образа жизни уверяют, что добавлять в чай сахар не стоит, поскольку только напиток с нулевой калорийностью подходит для поддержания здоровья.

Чайный напиток с сахаром имеет преимущества

Но известный дегустатор чая Наталья Ларионова заявила, что чайный напиток с сахаром имеет преимущества. Так, он поможет человеку взбодриться из-за повышения уровня глюкозы. Также надо пить чай с сахаром, когда чувствуется слабость и головокружение. Сладкий напиток поможет восстановить хорошее самочувствие и снять усталость.