Врач-нутрициолог назвала одно бюджетное блюдо, которое поможет избавиться от всех болезней

Продукты, которые человек употребляет, влияют на состояние здоровья. По словам доктора по инфекционным болезням и врача-нутрициолога Светланы Ищенко, есть один полезный продукт, который способен поддержать хорошее самочувствие и справиться с разными болезнями.

Его стоимость доступна

«Этот продукт восстанавливает слизистую ЖКТ и укрепляет сосуды. Он снимает боль в суставах, компенсирует дефицит микроэлементов, белка. Его стоимость доступна. Это костный бульон,« — приводит издание »Правда.ру» слова врача.

Специалист посоветовала приготовить всем это удивительное блюдо, которое ко всему прочему еще является и очень вкусным.