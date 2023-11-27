Врач по лечению бесплодия назвал шесть главных истин, чтобы завести детей

Доктор Хелен О’Нил, преподаватель репродуктивной науки и молекулярной генетики, основатель и генеральный директор Hertility Health рассказал, что должна знать каждая женщина, желающая иметь детей.

Если женщине менее 35 лет и в ближайшем будущем она планирует завести детей, лучше всего свести к минимуму употребление алкоголя или полностью избегать его на этапе до зачатия, чтобы иметь больше шансов забеременеть. Также нужно воздержаться от курения, которое не лучшим образом влияет на фертильность.

Шансы на зачатие с помощью ЭКО уменьшаются

После 30 лет женщина теряет яйцеклетки более быстрыми темпами, при этом качество яйцеклеток также снижается. Это означает, что у дамы меньше шансов успешно оплодотвориться. Также существует более высокий риск осложнений, таких как потеря беременности, гестационный диабет и генетические заболевания у ребенка, такие как синдром Дауна. Кроме того, шансы на зачатие с помощью ЭКО также уменьшаются с возрастом.

Нужно прекратить принимать гормональные контрацептивы

Существуют и другие факторы, которые могут повлиять на фертильность, например вес или болезни матки (полипы и эндометриоз). Кроме того, нужно прекратить принимать какие-либо гормональные контрацептивы, чтобы менструальный цикл вернулся к нормальному состоянию. Напоследок врач подчеркнул, что если у пары ранее родился ребенок, это вовсе не означает, что в следующий раз не будет проблем с зачатием. Если какое-время в семье пытаются безуспешно зачать ребенка, нужно обязательно обратиться за помощью.