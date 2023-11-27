Больному говори — здоровый не поймет: Названа неожданная причина появления резких болей в животе

Тромбоз вен внутренних органов может протекать бессимптомно, однако чаще всего проявляется резкой болью в животе и общим недомоганием. Об этом рассказала хирург Александра Паршутина.

В беседе с «Лентой.ру» врач отметила, что иногда тромбоз выявляется специалистами соверешенно случайно в ходе регулярного обследования. Он может являться неочевидной причиной сильных болей в животе.

Диагноз может быть подтвержден только анализом крови на коагулограмму

Важно заметить, что тромбоз может затрагивать не только вены, но и артерии. Симптомы могут включать отечность, покраснение, болезненность на пораженном участке. Этот диагноз может быть подтвержден только анализом крови на коагулограмму.