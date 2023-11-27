Известный травник рассказал, чем лечить больные суставы и позвоночник: есть два чудо-средства

Согласно словам травника Александра Головкова, для лечения суставов и позвоночника можно использовать травы. Одно из чудо-средств - это раствор из корней сабельника.

Мужчина поделился с порталом moe-online.ru рецептом

Нужно взять одну столовую ложку корней сабельника и залить 0,5 литра воды. Поставить на медленный огонь, довести до кипения, покипятить пару минут, процедить. Раствор готов к употреблению. Разделить его на несколько приемов и выпить за день на пустой желудок, употребляйте раствор за 30 минут до еды. Продолжать курс лечения в течение месяца. Затем сделать недельный перерыв и повторить курс.

Еще одним средством является отвар из корней калтана. Для его приготовления нужно взять одну чайную ложку измельченных корней калтана и залить стаканом воды. Кипятить на слабом огне пару минут. Настоять час, затем процедить. Выпить раствор за день, разделив на несколько приемов, после еды.

Травник указывает, что применение сабельника не рекомендуется при беременности, пониженном давлении, а также при наличии камней в мочевом пузыре и желчном.