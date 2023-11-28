Старинное бабушкино средство лечит симптомы ОРВИ и гриппа не хуже, чем новомодные таблетки

В аптеках есть много новомодных лекарств от гриппа и ковида. Люди отдают большие деньги за эффективные препараты. Однако существует недорогое средство, борющееся с симптомами всевозможных вирусных инфекций, которое часто забывается в медицинской практике. Это простое и доступное средство — раствор обычной кулинарной соли.

Эффективность соли в борьбе с вирусами

Он может эффективно бороться с несколькими симптомами простуды и гриппа. Ученые провели изучения, подтверждающие эффективность соли в борьбе с симптомами респираторных инфекций. Специалисты из Эдинбургского университета обнаружили, что выстилающие дыхательные пути клетки способны производить хлорноватистую кислоту из соли. Эта кислота является сильным окислителем, который уничтожает вирусы, блокируя их размножение.

Полоскание носоглотки слабым раствором соли также выводит вирусные частицы из носоглотки, что снижает риск их проникновения в дыхательные пути или легкие.

Эксперименты показали, что такой метод сокращает продолжительность инфекции и снижает выделение вируса, что может существенно сократить заражения среди окружающих больного. Это простое и доступное средство является эффективным способом борьбы с простудой, гриппом и, возможно, коронавирусом.

Простое приготовление раствора соли делает его доступным каждому. Рекомендуется начинать использовать его как можно раньше после начала симптомов для максимальной эффективности.