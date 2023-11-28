Спорт не поможет: Врач-ревматолог объяснила, почему у современной молодежи болят суставы

У молодых людей в последнее время участились проблемы с суставами. Об этом говорит ревматолог Ольга Епифанцева. Проблемы могут быть связаны с чрезмерной физической активностью в детстве. Избыток либо нехватка физической активности влияют на развитие дисплазии и правильное формирование скелета, что провоцирует гиперподвижность и разрушение суставов, пишет НГС.

Плавание оказывает положительное влияние на суставы

Родителям нужно выбрать лечебную физкультуру вместо обычных спортивных секций, которая щадит суставы. Подойдет плавание. Оно также оказывает положительное влияние на здоровье суставов. При этом стоит исключить легкую атлетику, йогу, растяжку. Снизят нагрузку ортопедические стельки.

Однако помимо этого важно питание. Употребление кальция сбережет суставы молодежи. Он содержится в морской рыбе или молочных продуктах.