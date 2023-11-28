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Врач Перушкина расказала, какая связь существует между вторым подбородком и диабетом

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Врач Перушкина расказала, какая связь существует между вторым подбородком и диабетом
Здоровье
Фото: freepik.com

Пластический хирург Перушкина назвала некоторые причины появления второго подбородка. Среди них есть опасные, которые говорят о проблемах со здоровьем, сообщают АиФ.

Причина кроется в эндокринологических заболеваниях

Факторами его появления являются жировые отложения, которые возникают в результате нарушений диеты или сидячего образа жизни, возраст, когда лишняя кожа появляется в результате потери упругости и тонуса. Также ко второму подбородку приводят нарушения осанки, особенности анатомии. Но иногда причина кроется в эндокринологических заболеваниях (диабете, недугах щитовидной железы).

Если данная проблема появилась недавно, нужно скорректировать питание и сходить к косметологу. Однако если это не поможет, консультация врача обязательна.

Информационное агентство «Informing»

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