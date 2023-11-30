Немецкие врачи назвали 9 «народных» способов вывести токсины после длительнього запоя

Любой алкогольный напиток содержит этанол, который превращается в токсичный ацетальдегид. Интоксикация организма приводит к острому отравлению, поэтому врачи из Германии предложили эти 9 «народных» методов очищения от токсинов после употребления спиртного в большом количестве:

сорбенты поглощают токсины в желудочно-кишечном тракте;

кисломолочные продукты помогают восстановить пищеварительную систему, уменьшая воспалительные процессы в нем;

отвар овса обладает детоксикационным эффектом, он даже сильнее, чем у кисломолочных продуктов;

капустный рассол богат калием, поэтому очень полезен для сердца и сосудов;

мед также обладает очистительными свойствами - способствует восстановлению в организме обмена веществ;

яблочный уксус с водой помогает сразу же почувствовать облегчение, но при гастрите такой напиток не рекомендуется;

любые кислые соки (апельсиновый, лимонный, яблочный) помогают восстановить человеку, после запоя, водно-солевой баланс;

обычная вода является простым и доступным способом детоксикации и может оказать дополнительную пользу у людей с больными почками.