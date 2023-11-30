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Немецкие врачи назвали 9 «народных» способов вывести токсины после длительнього запоя

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Немецкие врачи назвали 9 «народных» способов вывести токсины после длительнього запоя
Здоровье
Фото: @senivpetro / freepik.com

Любой алкогольный напиток содержит этанол, который превращается в токсичный ацетальдегид. Интоксикация организма приводит к острому отравлению, поэтому врачи из Германии предложили эти 9 «народных» методов очищения от токсинов после употребления спиртного в большом количестве: 

  • сорбенты поглощают токсины в желудочно-кишечном тракте;
  • кисломолочные продукты помогают восстановить пищеварительную систему, уменьшая воспалительные процессы в нем;
  • отвар овса обладает детоксикационным эффектом, он даже сильнее, чем у кисломолочных продуктов;
  • капустный рассол богат калием, поэтому очень полезен для сердца и сосудов;
  • мед также обладает очистительными свойствами - способствует восстановлению в организме обмена веществ;
  • яблочный уксус с водой помогает сразу же почувствовать облегчение, но при гастрите такой напиток не рекомендуется;
  • любые кислые соки (апельсиновый, лимонный, яблочный) помогают восстановить человеку, после запоя, водно-солевой баланс;
  • обычная вода является простым и доступным способом детоксикации и может оказать дополнительную пользу у людей с больными почками.

Информационное агентство «Informing»

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