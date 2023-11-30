Онколог Астраханцев назвал продукты, которые борются с раковыми клетками

Такие продукты как виноград, малина, гранат, авокадо, баклажаны, томаты содержат антиоксиданты, способствующие предотвращению распространения раковых клеток. По данным Максима Астраханцева, научного сотрудника медцентра «Евроонко», все виды капусты также обладают противоопухолевыми свойствами.

Подчеркнул важность здорового образа жизни

Специалист отметил, что полифенолы и омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в этих продуктах, обладают мощными противовоспалительными свойствами. Они улучшают кровообращение, поддерживая здоровье сердца и сосудов. Помимо этого, эксперт подчеркнул важность здорового образа жизни для снижения рисков рака. Речь идет прежде всего о регулярной физической активности, сбалансированном здоровом питании и отказе от вредных привычек - курения и алкоголя.