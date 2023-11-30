Российские врачи нашли связь растительного масла для жарки с раковыми опухолями

Специалисты настоятельно рекомендуют обращать внимание на ненасыщенные жирные кислоты, придавая особое значение трансжирам, которые считаются самыми вредными и даже опасными. Об этом пишет Правда.ру.

Особенно важно избегать жиров, полученных в процессе гидрогенизации.

Так называемые трансжиры, как отмечают научные специалисты, являются составной частью опасных промышленных жиров, которые присутствуют в масле гхи, мороженом, фастфуде, чипсах и других ультра обработанных продуктах.

Но даже при отказе от вышеперечисленных продуктов, многие по-прежнему употребляют трансжиры в повседневной диете. Так, обычные растительные масла, например, подсолнечное, кукурузное и даже оливковое могут стать источниками канцерогенов при жарке.