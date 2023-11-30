Один против всех: врачи назвали гранат панацеей почти от всех болезней

Согласно данным нового исследования, гранат является панацеей почти от всех болезней. Он нормализует глюкозу в крови, снижает давление и «плохой» холестерин, делает сосуды эластичными, омолаживает организм.

Обладает противораковыми свойствами

Помимо большого количества полифенолов, которые являются мощными антиоксидантами, этот плод также содержит другие природные антиоксиданты для профилактики разных заболеваний. Кроме того, он обладает противовоспалительными и противораковыми свойствами. Необходимо сказать, что гранат имеет противопоказания, поэтому перед его потреблением требуется консультация врача.