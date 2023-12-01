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Россиянам назвали 5 простых правил, которые помогут не набрать лишний вес за зиму

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Россиянам назвали 5 простых правил, которые помогут не набрать лишний вес за зиму
Здоровье
Автор фото: Дмитрий Кагаев / Informing.ru

Россиянам дали 5 советов, чтобы не растолстеть за зиму. 

Употреблять обычную воду в достаточном количестве

И первый совет - это употреблять обычную воду в достаточном количестве. Даже зимой человек потеет, а обогреватели и теплая одежда ускоряют обезвоживание, что чревато перееданием. 

Включить в рацион продукты, содержащие триптофан

Желательно включить в рацион продукты, содержащие триптофан. Он содержится в брокколи, морепродуктах, мясе птицы и листовой зелени. Триптофан преобразуется в серотонин, отвечающий за удовольствие. Таким образом, человек не будет заедать стресс.

Употреблять горячие супы

Специалисты рекомендуют регулярно употреблять горячие супы, которые снижают риск набора лишнего веса из-за длительного ощущения сытости. В итоге не понадобится частых перекусов. Сильно проголодавшись, человек переедает, выбирая калорийные и жирные продукты. 

Прогулки на свежем воздухе и физическая активность

Напоследок, прогулки на свежем воздухе и физическая активность помогут поддержать тело в форме, а вес в норме.

Информационное агентство «Informing»

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