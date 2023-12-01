Пермские ученые раскрыли, как продлить молодость

Старение кожи является естественным процессом, который связан с различными факторами. Почему стареет кожа и как продлить молодость, раскрыли пермские ученые в ходе беседы с Комсомольской правдой. Одна из основных причин преждевременного старения кожи ультрафиолетовое излучение (УФ-излучение). Воздействие солнечных лучей, особенно ультрафиолетовых, вызывает разрушение эластина и коллагена, что приводит к образованию морщин или потере упругости.

Курение ускоряет старение кожи

Важно следить за здоровым питанием

Табачный дым также очень негативно влияет на кровоснабжение кожи. Из-за курения уменьшается уровень кислорода, что может ускорить процессы старения. Несбалансированная диета, богатая сахаром, обработанными продуктами усиливает воспалительные процессы в организме, что влияет непосредственно на состояние кожи.

Экологические факторы, включая выхлопы автомобилей, пестициды и другие загрязнители также могут повлиять на состояние кожи. Для замедления процессов старения ученые рекомендуют использовать солнцезащитный крем с SPF, следить за здоровым питанием, отказаться от вредных привычек, проводить процедуры увлажнения, восстановления липидного барьера кожи, подобрать подходящие процедуры и уходовые средства.