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Врач-эндокринолог призывает диабетиков вести активный образ жизни

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Врач-эндокринолог призывает диабетиков вести активный образ жизни
Здоровье
Фото: @karlyukav / freepik.com

Врач-эндокринолог Наталья Тананакина рассказала о том, что людям с диабетом следует вести активный образ жизни.

В интервью изданию «Газета.Ru» она отметила, что важно держать вес в норме, правильно питаться и заниматься спортом. Людям, которые находятся в группе риска по диабету из-за наследственности необходимо контролировать уровень глюкозы в крови.

Соблюдая эти рекомендации, отмечает Тананакина, можно будет продлить жизнь, сохранить ее качество и избежать серьезных последствий, связанных с сахарным диабетом.

«Почти всегда избежать развития этого заболевания можно, скорректировав питание, повысив физическую активность, отказавшись от вредных привычек», - подчеркнула эндокринолог.

Поэтому даже зимой необходимо гулять на свежем воздухе, а также можно ходить в спортзал. И, конечно же, важно правильно питаться, отказаться от вредных привычек и соблюдать режим дня.

Информационное агентство «Informing»

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