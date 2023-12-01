Диетолог Сорокина перечислила продукты, которые высасывают здоровье из людей

По данным Pravda.Ru, диетолог Марина Сорокина выделяет продукты, которые вместо того, чтобы обогащать организм полезными веществами, могут лишь высасывать из людей здоровье.
Рекомендации специалиста включают уменьшение потребления или полное исключение из рациона следующих продуктов:
- Энергетические напитки и газировка, которые содержат вредные химические вещества, вызывают проблемы с пищеварением, щитовидной железой, сердцем, плохо влияют на сон, настроение.
- Кофе полезен только в умеренных количествах. Избыток напитка может вызывать раздражительность, учащенное сердцебиение.
- Полуфабрикаты рекомендуется употреблять не чаще 2-х раз в неделю. Они содержат много сахара, соли, опасных добавок, калорий.
- Покупные фруктовые соки не содержат натуральных фруктов, поэтому могут не принести пользу для здоровья, а только вред из-за избытка сахара, красителей, усилителей вкуса.
- Покупные соусы содержат очень много сахара и других вредных составляющих.