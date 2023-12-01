Диетолог Сорокина перечислила продукты, которые высасывают здоровье из людей

По данным Pravda.Ru, диетолог Марина Сорокина выделяет продукты, которые вместо того, чтобы обогащать организм полезными веществами, могут лишь высасывать из людей здоровье.

Рекомендации специалиста включают уменьшение потребления или полное исключение из рациона следующих продуктов: