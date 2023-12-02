Эксперт рассказал, угрожает ли России вспышка загадочной пневмонии из Китая

В Китае наблюдается вспышка загадочной инфекции, вызывающей тяжелую пневмонию. Однако это не повлияет на ситуацию в России. По крайней мере, в этом уверен доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Дети болеют намного чаще

По мнению эксперта, в РФ есть эффективные меры по профилактике, а также вакцинация против опасных вирусов, включая вирус гриппа. Врач также отметил, что дети, не имеющие иммунитета против многих возбудителей болезней из-за долгой изоляции в период пандемии, болеют намного чаще.

Вознесенский напоследок подчеркнул, что в стране также отмечается естественный подъем заболеваемости аденовирусной, риновирусной инфекциями, ОРВИ, парагриппом, гриппом. Однако ситуация остается все еще управляемой.