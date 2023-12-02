Информинг » Здоровье » Эксперт рассказал, угрожает ли России вспышка загадочной пневмонии из Китая

Эксперт рассказал, угрожает ли России вспышка загадочной пневмонии из Китая

Image 16+
Эксперт рассказал, угрожает ли России вспышка загадочной пневмонии из Китая
Здоровье
Фото: @prostooleh / freepik.com

В Китае наблюдается вспышка загадочной инфекции, вызывающей тяжелую пневмонию. Однако это не повлияет на ситуацию в России. По крайней мере, в этом уверен доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. 

Дети болеют намного чаще

По мнению эксперта, в РФ есть эффективные меры по профилактике, а также вакцинация против опасных вирусов, включая вирус гриппа. Врач также отметил, что дети, не имеющие иммунитета против многих возбудителей болезней из-за долгой изоляции в период пандемии, болеют намного чаще. 

Вознесенский напоследок подчеркнул, что в стране также отмечается естественный подъем заболеваемости аденовирусной, риновирусной инфекциями, ОРВИ, парагриппом, гриппом. Однако ситуация остается все еще управляемой.

Информационное агентство «Informing»

Российские врачи нашли связь растительного масла для жарки с раковыми опухолями

Российские врачи нашли связь растительного масла для жарки с раковыми опухолями

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Диетолог Сорокина перечислила продукты, которые высасывают здоровье из людей

Вчера, 21:08

Врач-эндокринолог призывает диабетиков вести активный образ жизни

Вчера, 16:18

Россиянам назвали 5 простых правил, которые помогут не набрать лишний вес за зиму

Вчера, 14:48

Назван список полезных продуктов, которые хуже вредных

Вчера, 14:33

Пермские ученые раскрыли, как продлить молодость

Вчера, 12:03

Один против всех: врачи назвали гранат панацеей почти от всех болезней

30-11-2023, 22:08

Российские врачи нашли связь растительного масла для жарки с раковыми опухолями

30-11-2023, 17:08

Онколог Астраханцев назвал продукты, которые борются с раковыми клетками

30-11-2023, 11:33

Немецкие врачи назвали 9 «народных» способов вывести токсины после длительнього запоя

30-11-2023, 11:03

Ученые из Китая назвали 5 органов, без которых человек спокойно проживёт

30-11-2023, 10:48

Онколог-химиотерапевт Астраханцев: Алкоголь и колбасы в Новый год могут повысить риск рака

30-11-2023, 03:33

Доктор Браун перечислила полезные продукты, которые ведут к скачку сахара в крови

29-11-2023, 20:03

Сидение более 6 часов каждый день грозит женщине опухолью матки

29-11-2023, 11:43

Американские ученые утверждают, что беспросветное одиночество приводит к развитию диабета

29-11-2023, 11:13

Чрезвычайно ядовитые химические вещества, содержащиеся в средствах для волос, могут повредить легкие и печень

29-11-2023, 05:33

Новая угроза: ВОЗ опасается, что свиной грипп «тихо распространяется по миру»

29-11-2023, 01:03

Стало известно, кто разносит вирус кори в Самарской области

28-11-2023, 17:03

Уйдет анемия, гипертония, диабет: употребление растения, которому 8 тысяч лет, творит чудеса с организмом

28-11-2023, 15:08

Жителей России просветили, как часто нужно менять одеяло и подушку, чтобы не болеть

28-11-2023, 14:08

Старинное бабушкино средство лечит симптомы ОРВИ и гриппа не хуже, чем новомодные таблетки

28-11-2023, 13:33

Новости партнеров
2023
ru-RU