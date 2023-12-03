Доцент из Перми Рожкова нашла взаимосвязь солнцезащитного крема и молодости кожи

По информации доцента кафедры химических технологий Пермского политехнического университета (ПНИПУ), кандидата технических наук, Юлии Рожковой, есть необходимость использовать солнцезащитные средстве даже зимой.

Эксперт подчеркнула, что причины старения кожи лица связаны с возрастной гормональной перестройкой, ответственной за обновление клеток.

Для замедления старения специалист рекомендует регулярное применение косметических средств солнцезащитного действия, содержащих витамины Е, С, ?-липоевую кислоту, ресвератрол, аспалатин, кофейную кислоту. Важно учитывать условия сухого воздуха зимой, поэтому рекомендуется использовать увлажняющие кремы, восстанавливающие липидный барьер.