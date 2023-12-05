Москвичи рассказали, что тяжело переносят мощный вирус, который накрыл столицу

С наступлением зимы в Москву пришли сильные морозы, а вместе с ними нарастает сезон простуд, гриппа, коронавируса. Хотя в этом году москвичи замечают, что болезни переносятся гораздо тяжелее обычного.

За последнюю неделю уровень заболеваемости увеличился на целых 17,1%, как сообщают в Роспотребнадзоре. Согласно отзывам москвичей, они столкнулись с новыми симптомами, заразившись вирусной инфекцией.

Тест на COVID-19 отрицательный

По словам людей, главная проблема — это ужасная слабость, невозможность связать два слова, насморк. Кроме того, есть много отзывов о том, что многие болеют несколько раз подряд. Также нередко отмечается высокая температура 38–39 градусов, сухой кашель, который не проходит, потливость, сильная ломота, потеря аппетита. При этом тест на COVID-19 отрицательный.