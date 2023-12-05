Информинг » Здоровье » Москвичи рассказали, что тяжело переносят мощный вирус, который накрыл столицу

Москвичи рассказали, что тяжело переносят мощный вирус, который накрыл столицу

Image 16+
Москвичи рассказали, что тяжело переносят мощный вирус, который накрыл столицу
Здоровье
Фото: freepik.com

С наступлением зимы в Москву пришли сильные морозы, а вместе с ними нарастает сезон простуд, гриппа, коронавируса. Хотя в этом году москвичи замечают, что болезни переносятся гораздо тяжелее обычного. 

За последнюю неделю уровень заболеваемости увеличился на целых 17,1%, как сообщают в Роспотребнадзоре. Согласно отзывам москвичей, они столкнулись с новыми симптомами, заразившись вирусной инфекцией. 

Тест на COVID-19 отрицательный

По словам людей, главная проблема — это ужасная слабость, невозможность связать два слова, насморк. Кроме того, есть много отзывов о том, что многие болеют несколько раз подряд. Также нередко отмечается высокая температура 38–39 градусов, сухой кашель, который не проходит, потливость, сильная ломота, потеря аппетита. При этом тест на COVID-19 отрицательный.

Информационное агентство «Informing»

Гражданам России рассказали, можно ли восстановить зрение без операции

Гражданам России рассказали, можно ли восстановить зрение без операции

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Ученые нашли связь между употреблением пива и улучшением мозговых функций человека

Сегодня, 12:38

Врач Павлова сообщила, как улучшить показатели крови без лекарств

Вчера, 21:13

Гражданам России рассказали, можно ли восстановить зрение без операции

Вчера, 21:13

Названы самые полезные для сердца и сосудов продукты

Вчера, 14:43

Микробиолог Цветикова раскрыла, как потребление вина влияет на здоровье кишечника

Вчера, 13:03

Защищает от онкологии: Назван самый полезный чай для организма

Вчера, 03:53

The Sun: найден дешевый, но эффективный заменитель виагры

Вчера, 01:43

Почему нельзя сдерживаться при чихании: у жителя Великобритании разорвало трахею

3-12-2023, 16:13

Доцент из Перми Рожкова нашла взаимосвязь солнцезащитного крема и молодости кожи

3-12-2023, 15:03

Чай «спящих кошек»: учеными найдены семь видов успокоительных напитков

3-12-2023, 13:33

Эксперт рассказал, угрожает ли России вспышка загадочной пневмонии из Китая

2-12-2023, 14:03

Диетолог Сорокина перечислила продукты, которые высасывают здоровье из людей

1-12-2023, 21:08

Врач-эндокринолог призывает диабетиков вести активный образ жизни

1-12-2023, 16:18

Россиянам назвали 5 простых правил, которые помогут не набрать лишний вес за зиму

1-12-2023, 14:48

Назван список полезных продуктов, которые хуже вредных

1-12-2023, 14:33

Пермские ученые раскрыли, как продлить молодость

1-12-2023, 12:03

Один против всех: врачи назвали гранат панацеей почти от всех болезней

30-11-2023, 22:08

Российские врачи нашли связь растительного масла для жарки с раковыми опухолями

30-11-2023, 17:08

Онколог Астраханцев назвал продукты, которые борются с раковыми клетками

30-11-2023, 11:33

Немецкие врачи назвали 9 «народных» способов вывести токсины после длительнього запоя

30-11-2023, 11:03

Новости партнеров
2023
ru-RU