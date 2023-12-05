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Диетолог Кабанов назвал напиток, разрушающий печень сильнее, чем алкоголь

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Диетолог Кабанов назвал напиток, разрушающий печень сильнее, чем алкоголь
Здоровье
Фото: @rawpixel.com / freepik.com

Диетолог Алексей Кабанов подчеркнул, что неалкогольные напитки представляют серьезную угрозу для здоровья печени. Особенно вредным является сочетание сахара и животного жира.

Употребление жирной пищи и запивание ее сладкими газировками может оказать серьезное воздействие на печень 

По мнению эксперта, употребление жирной пищи и запивание ее сладкими газировками может оказать серьезное воздействие на этот орган. Если добавить сюда еще и употребление алкоголя, то удар станет еще более тяжелым. Такой небрежный подход к питанию может привести к развитию тяжелых недугов, включая рак или цирроз печени. 

Кабанов акцентирует внимание на опасности сладких газированных напитков, отмечая, что полстакана напитка содержит ужасающее количество сахара — не менее 25 граммов на 100 миллилитров, что равно половине суточной нормы для человека.

Информационное агентство «Informing»

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