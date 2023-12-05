Онкоуролог из РФ Хафизов назвал самые распространённые виды рака у мужчин

Онколог Кадыр Хафизов поделился информацией о том, как избежать упущения трех наиболее распространенных видов рака у мужчин. Эксперт выделил три основных вида онкологии, которые представляют наибольшую угрозу.

Речь идет о раке простаты, раке яичек и раке мочевого пузыря

1. Рак простаты. Этот вид рака чаще всего встречается у мужчин старше 50 лет. Для выявления недуга рекомендуется проверка уровня простат-специфического антигена. Недуг хорошо изучен, поэтому при раннем обнаружении поддается успешному лечению.

2. Рак яичек характеризуется агрессивностью. Он встречается у мужчин чаще всего от 15 до 40 лет. Госпитализация при первых признаках заболевания играет ключевую роль, так как замедление может затруднить победу над онкологической болезнью.

3. Рак мочевого пузыря встречается у мужчин в три-четыре раза чаще, чем у женщин. В зоне риска - работники производств, использующих анилиновые красители. Регулярные ультразвуковые обследования могут помочь в ранеем выявлении болезни.