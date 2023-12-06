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Врачи России нашли самый вредный и самый полезный для организма кофе

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Врачи России нашли самый вредный и самый полезный для организма кофе
Здоровье
Автор фото: Кагаев Дмитрий / Informing.ru

Е1.RU пишет, что кофе окружен множеством мифов. Врачи рекомендуют воздерживаться от употребления кофе тем, кто страдает гипертонией, сердечно-сосудистыми недугами, болезнями ЖКТ. Врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич предупреждает, что употребление более трех-четырех чашек кофе может привести к аритмии, расстройствам пищеварения, обезвоживанию, нервному истощению, снижению иммунитета. Тем не менее, кофеин, попадая в организм, повышает уровень дофамина в головном мозге, улучшая память и настроение. 

Фильтрованный кофе наиболее полезный

Нейробиолог Наталья Гурарий подчеркивает положительные эффекты кофе в виде снижения сонливости и рисков развития депрессии. Также уточняется, что напиток оказывает положительное воздействие при болезни Паркинсона, однако именно фильтрованный кофе является наиболее полезным вариантом.

Информационное агентство «Informing»

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