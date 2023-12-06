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Доцент РУДН Вознесенский: найдена связь микоплазменной инфекции с пневмонией

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Доцент РУДН Вознесенский: найдена связь микоплазменной инфекции с пневмонией
Здоровье
Фото: @pressfoto / freepik.com

Микоплазменная инфекция — заболевание, вызванное микроорганизмами, известными как микоплазмы. По данным доцента кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергея Вознесенского, основными симптомами микоплазменной инфекции могут быть: повышенная температура тела, кашель, заложенный нос, тяжесть при дыхании.

Однако симптомы могут варьироваться, и у разных пациентов могут проявляться по-разному. У некоторых заболевание может начаться как легкая инфекция дыхательных путей, тогда как у других может развиться тяжелая пневмония.

Нужно соблюдать режим карантина и изоляции

Врач подчеркнул, что для определения наличия микоплазменной инфекции потребуются лабораторные методы. Лечение включает применение антибиотиков, иммуномодуляторов, противовирусных лекарств. Пациентам рекомендуется соблюдать режим карантина и изоляции, так как передается заразная инфекция воздушно-капельным путем.

Информационное агентство «Informing»

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