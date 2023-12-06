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Диетолог Муди назвала ТОП-10 вредных привычек, которые способствуют набору веса

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Диетолог Муди назвала ТОП-10 вредных привычек, которые способствуют набору веса
Здоровье
Фото: freepik.com

Диетолог Дестини выделяет 10 главных привычек, которые могут привести к увеличению веса, особенно если они становятся регулярными. Его слова приводит издание Ferra.

  1. Пропуск ужина или его замена перекусом может привести к повышенному аппетиту утром, увеличению калорийного потребления в течение дня.
  2. Перекусы на протяжении дня с высоким содержанием калорий. Речь идет о чипсах и печенье, которые могут привести к избыточному потреблению калорий.
  3. Прием пищи перед сном. Очень сытный прием пищи перед сном может нарушить сон и поспособствовать увеличению веса.
  4. Недостаток сна вызывает гормональный дисбаланс, что может спровоцировать увеличение аппетита и накопление жира.
  5. Сидение перед сном в телефоне. Дело в том, что синий свет от гаджетов мешает нормальной выработке гормона сна. Это, в свою очередь, может спровоцировать переедание.
  6. Работа в позднее время. Стресс и высокий уровень кортизола, связанный с этим, могут влиять на объем талии.
  7. Употребление алкоголя перед сном нарушает выработку мелатонина и добавляет пустых калорий.
  8. Тренировка высокой интенсивности перед сном может затруднить расслабление, вызвав чувство голода.
  9. Просмотр телевизора во время еды приводит к увеличению потребления калорий.
  10. Вредный ужин. Лучше выбрать сбалансированный и легкий ужин, например небольшую порцию овощного салата.

Информационное агентство «Informing»

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