Диетолог Муди назвала ТОП-10 вредных привычек, которые способствуют набору веса

Диетолог Дестини выделяет 10 главных привычек, которые могут привести к увеличению веса, особенно если они становятся регулярными. Его слова приводит издание Ferra.

Пропуск ужина или его замена перекусом может привести к повышенному аппетиту утром, увеличению калорийного потребления в течение дня. Перекусы на протяжении дня с высоким содержанием калорий. Речь идет о чипсах и печенье, которые могут привести к избыточному потреблению калорий. Прием пищи перед сном. Очень сытный прием пищи перед сном может нарушить сон и поспособствовать увеличению веса. Недостаток сна вызывает гормональный дисбаланс, что может спровоцировать увеличение аппетита и накопление жира. Сидение перед сном в телефоне. Дело в том, что синий свет от гаджетов мешает нормальной выработке гормона сна. Это, в свою очередь, может спровоцировать переедание. Работа в позднее время. Стресс и высокий уровень кортизола, связанный с этим, могут влиять на объем талии. Употребление алкоголя перед сном нарушает выработку мелатонина и добавляет пустых калорий. Тренировка высокой интенсивности перед сном может затруднить расслабление, вызвав чувство голода. Просмотр телевизора во время еды приводит к увеличению потребления калорий. Вредный ужин. Лучше выбрать сбалансированный и легкий ужин, например небольшую порцию овощного салата.