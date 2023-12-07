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Медик Кулеш нашла связь затяжного кашля с микоплазменной инфекцией

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Медик Кулеш нашла связь затяжного кашля с микоплазменной инфекцией
Здоровье
Фото: freepik.com

Врач-инфекционист из России Вероника Кулеш выделила топ-3 симптомов микоплазменной инфекции. По данным Роспотребнадзора, в России уже были зафиксированы случаи этой опасной инфекции, а в Китае она распространяется преимущественно среди детей в возрасте 3-7 лет, пишет Лента.ру.

Ключевые симптомы микоплазменной инфекции, по информации медика, включают повышение температуры, быструю утомляемость, затяжной кашель.

В России на данный момент фиксируются единичные случаи заболевания.

Однако особенность микоплазменной инфекции в том, что она неуязвима к некоторым видам антибиотиков. Кроме того, имеет способность протекать волнами. Волнообразное улучшение состояния заболевания может наступать в течение двух-трех недель. Ребенок может вернуться в школу или детский сад и продолжить заражать других.

Информационное агентство «Informing»

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