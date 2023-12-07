Россиянам назвали первые признаки опасного заболевания, не имеющего лечения

Врач-терапевт из РФ Линар Яруллов выделил основные признаки кори, не имеющей лечения. В беседе с «Лентой.ру» медик заявил, что после заражения у человека появляются симптомы, схожие с простудой. Это кашель, насморк, повышение температуры, чувствительность к свету.

Корь протекает тяжело и может быть даже смертельной для некоторой категории граждан.

Характерный симптом кори — это появление белых пятнышек с красной каймой на внутренней поверхности щек на второй день болезни. Сыпь появляется обычно не ранее, чем на четвертый-пятый день. В случае отсутствия серьезных осложнений, корь длится около двух недель. Врач также подчеркивает, что единственным способом защиты от заражения является только вакцинация.