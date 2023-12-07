Информинг » Здоровье » Россиянам назвали первые признаки опасного заболевания, не имеющего лечения

Россиянам назвали первые признаки опасного заболевания, не имеющего лечения

Image 16+
Россиянам назвали первые признаки опасного заболевания, не имеющего лечения
Здоровье
Фото: @user34805472 / freepik.com

Врач-терапевт из РФ Линар Яруллов выделил основные признаки кори, не имеющей лечения. В беседе с «Лентой.ру» медик заявил, что после заражения у человека появляются симптомы, схожие с простудой. Это кашель, насморк, повышение температуры, чувствительность к свету. 

Корь протекает тяжело и может быть даже смертельной для некоторой категории граждан. 

Характерный симптом кори — это появление белых пятнышек с красной каймой на внутренней поверхности щек на второй день болезни. Сыпь появляется обычно не ранее, чем на четвертый-пятый день. В случае отсутствия серьезных осложнений, корь длится около двух недель. Врач также подчеркивает, что единственным способом защиты от заражения является только вакцинация.

Информационное агентство «Informing»

Доцент РУДН Вознесенский: найдена связь микоплазменной инфекции с пневмонией

Доцент РУДН Вознесенский: найдена связь микоплазменной инфекции с пневмонией

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Медик Кулеш нашла связь затяжного кашля с микоплазменной инфекцией

Сегодня, 10:18

Диетолог Муди назвала ТОП-10 вредных привычек, которые способствуют набору веса

Вчера, 19:18

Доцент РУДН Вознесенский: найдена связь микоплазменной инфекции с пневмонией

Вчера, 15:18

Врачи России нашли самый вредный и самый полезный для организма кофе

Вчера, 11:28

Ученые нашли доступный напиток, защищающий от рака

Вчера, 06:03

Онкоуролог из РФ Хафизов назвал самые распространённые виды рака у мужчин

5-12-2023, 23:28

Диетолог Кабанов назвал напиток, разрушающий печень сильнее, чем алкоголь

5-12-2023, 22:53

Москвичи рассказали, что тяжело переносят мощный вирус, который накрыл столицу

5-12-2023, 18:38

Ученые нашли связь между употреблением пива и улучшением мозговых функций человека

5-12-2023, 12:38

Врач Павлова сообщила, как улучшить показатели крови без лекарств

4-12-2023, 21:13

Гражданам России рассказали, можно ли восстановить зрение без операции

4-12-2023, 21:13

Названы самые полезные для сердца и сосудов продукты

4-12-2023, 14:43

Микробиолог Цветикова раскрыла, как потребление вина влияет на здоровье кишечника

4-12-2023, 13:03

Защищает от онкологии: Назван самый полезный чай для организма

4-12-2023, 03:53

The Sun: найден дешевый, но эффективный заменитель виагры

4-12-2023, 01:43

Почему нельзя сдерживаться при чихании: у жителя Великобритании разорвало трахею

3-12-2023, 16:13

Доцент из Перми Рожкова нашла взаимосвязь солнцезащитного крема и молодости кожи

3-12-2023, 15:03

Чай «спящих кошек»: учеными найдены семь видов успокоительных напитков

3-12-2023, 13:33

Эксперт рассказал, угрожает ли России вспышка загадочной пневмонии из Китая

2-12-2023, 14:03

Диетолог Сорокина перечислила продукты, которые высасывают здоровье из людей

1-12-2023, 21:08

Новости партнеров
2023
ru-RU