Ученые нашли способ, как снизить риск развития рака груди у женщин на 55%

Научные сотрудники Лондонского университета королевы Марии пришли к выводам, что новые препараты для предотвращения рака груди оказывают наибольшую эффективность у женщин с повышенным содержанием гормона эстрогена. Исследование, проведенное с участием 212 женщин, выявило, что ингибиторы ароматазы, такие как анастрозол, снижают риск развития онкологии молочной железы у дам с повышенным уровнем этого гормона на целых 55%.

В случае с низким уровнем эстрогена, риск снизился всего на 25%. Авторы данного изучения подчеркнули, что уровень гормонов в крови может быть ключевым фактором при выборе пациенток для применения анастрозола, повышая его эффективность.