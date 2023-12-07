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Ученые нашли способ, как снизить риск развития рака груди у женщин на 55%

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Ученые нашли способ, как снизить риск развития рака груди у женщин на 55%
Здоровье
Фото: @stefamerpik / freepik.com

Научные сотрудники Лондонского университета королевы Марии пришли к выводам, что новые препараты для предотвращения рака груди оказывают наибольшую эффективность у женщин с повышенным содержанием гормона эстрогена. Исследование, проведенное с участием 212 женщин, выявило, что ингибиторы ароматазы, такие как анастрозол, снижают риск развития онкологии молочной железы у дам с повышенным уровнем этого гормона на целых 55%. 

В случае с низким уровнем эстрогена, риск снизился всего на 25%. Авторы данного изучения подчеркнули, что уровень гормонов в крови может быть ключевым фактором при выборе пациенток для применения анастрозола, повышая его эффективность.

Информационное агентство «Informing»

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