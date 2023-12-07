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В Минздраве рассказали, когда эпидемия ОРВИ в России достигнет пика

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В Минздраве рассказали, когда эпидемия ОРВИ в России достигнет пика
Здоровье
Фото: freepik.com

В Минздраве сформировали запас лекарств и подготовили койки для пациентов перед началом эпидемического подъема. Об этом сообщается в департаменте информационной политики. 

«Возможно, может показаться, что все вокруг болеют. Но сейчас наблюдаем характерную ситуацию, поэтому готовимся к эпидемическому подъему. Как ожидается, он начнется в конце месяца, пика достигнет после новогодних праздников», — заявил Александр Харитонов, являющийся главным внештатным специалистом по медицинской профилактике минздрава Свердловской области. 

Добавим, что к началу декабря заболеваемость ОРВИ и гриппом оказалась ниже, чем в минувшем году на 10,6%, однако выше среднего многолетнего уровня почти на 8%.

Информационное агентство «Informing»

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