В Минздраве рассказали, когда эпидемия ОРВИ в России достигнет пика

В Минздраве сформировали запас лекарств и подготовили койки для пациентов перед началом эпидемического подъема. Об этом сообщается в департаменте информационной политики.

«Возможно, может показаться, что все вокруг болеют. Но сейчас наблюдаем характерную ситуацию, поэтому готовимся к эпидемическому подъему. Как ожидается, он начнется в конце месяца, пика достигнет после новогодних праздников», — заявил Александр Харитонов, являющийся главным внештатным специалистом по медицинской профилактике минздрава Свердловской области.

Добавим, что к началу декабря заболеваемость ОРВИ и гриппом оказалась ниже, чем в минувшем году на 10,6%, однако выше среднего многолетнего уровня почти на 8%.