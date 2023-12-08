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Может лопнуть: диетолог Каламар рассказал, сколько еды может вместить в себя желудок

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Может лопнуть: диетолог Каламар рассказал, сколько еды может вместить в себя желудок
Здоровье
Фото: @timolina / freepik.com

В период новогодних и рождественских праздников люди употребляют большее количество пищи, чем обычно. Но это может привести к переполнению желудка и возникновению серьезных проблем со здоровьем. Об этом предупреждает диетолог Кортни Каламар. 

Состояние, при котором желудок переполняется и возникает разрыв, называется на языке врачей перфорацией желудочно-кишечного тракта. Это происходит, когда содержимое желудка попадает в брюшную полость, что может вызвать инфекции, включая сепсис и смертельный исход.

Средний желудок вмещает один литр еды

Средний желудок вмещает один литр еды, однако из-за высокой эластичности может растягиваться до трех или даже четырех литров.

Информационное агентство «Informing»

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