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В Соединенных Штатах бушует очередной штамм коронавируса

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В Соединенных Штатах бушует очередной штамм коронавируса
Здоровье
Фото: @rawpixel.com / freepik.com

Доминирующим вариантом коронавируса стал KP.2, согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), опубликованным на «CNN». Этот вариант опередил ранее лидирующий JN.1, что составляет более четверти всех случаев заболевания в стране. Это примерно в два раза больше, чем у JN.1. Штамм KP.1.1, близкий к KP.2, стал причиной около 7% случаев заболевания. 

Вирусолог Энди Пекош из Школы общественного здравоохранения Блумберга отметил мутации вариантов COVID-19, которые либо делают антитела неэффективными, либо усиливают взаимодействие вируса с клетками. 

Внимание экспертов сосредоточено на возможных сценариях осени

Хотя летом варианты FLiRT представляют определенный риск, внимание экспертов сосредоточено на возможных сценариях осени. Доктор Пекош выразил опасения относительно возможного всплеска случаев в ближайшее время, но основной интерес связан с тем, какие варианты будут активны к осени.

Информационное агентство «Informing»

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