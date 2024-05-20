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Врач Копылов: сухофрукты спасут от гипертонии

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Врач Копылов: сухофрукты спасут от гипертонии
Здоровье
Фото: @azerbaijan_stockers / freepik.com

Врачи рекомендуют обратить внимание на питание людей с проблемами давления, поскольку некоторые продукты могут негативно влиять на сердечно-сосудистую систему, в то время как другие улучшают состояние и нормализуют давление. 

Важно включать в рацион продукты, богатые калием

Филипп Копылов, врач-кардиолог, подчеркивает важность включения в рацион продуктов, богатых калием, таких как сухофрукты. Калий положительно воздействует на артериальное давление, его регулярное употребление может значительно снизить показатели давления. Хотя эффект не будет мгновенным, включение этих продуктов принесет пользу в долгосрочной перспективе.

Доктор также отмечает, что давление до 139 мм ртутного столба считается нормальным, в то время как диагноз «артериальная гипертония» ставится лишь при регулярном превышении давления от 140 мм ртутного столба.

Информационное агентство «Informing»

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