Жителям РФ назвали врагов сердца и сосудов

Роспотребнадзор выдал рекомендации по профилактике инфаркта и инсульта, предупредив о негативном воздействии определенных продуктов на здоровье сосудов и сердца.

Какие продукты нужно избегать

Трансжиры, содержащиеся в маргарине и фастфуде, поднимают уровень вредного холестерина, снижая уровень полезного. Нужно избегать продуктов с гидрогенизированными маслами или маргарином. Также не рекомендуется употреблять жирные мясные и молочные продукты, кондитерские изделия с высоким содержанием жира или растительными маслами. Ограничение потребления алкоголя и сахара также важно.

Рекомендуется готовить свою еду, предпочитая крупы, овощи, фрукты, что способствует поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы.