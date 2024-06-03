В Крыму мать 3-х детей сбросила 35 килограммов без изнуряющих диет

33-летняя Гульзара Умерова из Крыма, мать 3-х детей, ранее стройная, столкнулась с лишним весом после родов и декретного отпуска, прибавив 40 кг и достигнув отметки 102 кг. В беседе с КП она поделилась своей историей похудения.

Как отмечает женщина, в ее семье не было предрасположенности к полноте, а причиной набора веса стали изменившиеся пищевые привычки. С ростом 170 см и весом 102 кг ей стало очень тяжело двигаться, играть с детьми, гулять из-за боли в суставах и коленях.

Гульзара решила обратиться к тренеру

Перепробовав разные изнуряющие диеты и срываясь на вредную пищу, Гульзара решила обратиться к тренеру Надежде Шевцовой. Корректировка питания с регулярными тренировками помогли ей сбросить 33 кг всего за полтора года.

Умерова изменила рацион, исключив жареную и сладкую еду, начала заниматься спортом четыре-пять раз в неделю.

Теперь она снова чувствует себя привлекательной и видит положительные изменения в жизни.