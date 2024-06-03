Информинг » Здоровье » В Крыму мать 3-х детей сбросила 35 килограммов без изнуряющих диет

В Крыму мать 3-х детей сбросила 35 килограммов без изнуряющих диет

Image 16+
В Крыму мать 3-х детей сбросила 35 килограммов без изнуряющих диет
Здоровье
Фото: @freepik / freepik.com

33-летняя Гульзара Умерова из Крыма, мать 3-х детей, ранее стройная, столкнулась с лишним весом после родов и декретного отпуска, прибавив 40 кг и достигнув отметки 102 кг. В беседе с КП она поделилась своей историей похудения.

Как отмечает женщина, в ее семье не было предрасположенности к полноте, а причиной набора веса стали изменившиеся пищевые привычки. С ростом 170 см и весом 102 кг ей стало очень тяжело двигаться, играть с детьми, гулять из-за боли в суставах и коленях.

Гульзара решила обратиться к тренеру

Перепробовав разные изнуряющие диеты и срываясь на вредную пищу, Гульзара решила обратиться к тренеру Надежде Шевцовой. Корректировка питания с регулярными тренировками помогли ей сбросить 33 кг всего за полтора года. 

Умерова изменила рацион, исключив жареную и сладкую еду, начала заниматься спортом четыре-пять раз в неделю. 

Теперь она снова чувствует себя привлекательной и видит положительные изменения в жизни.

Информационное агентство «Informing»

«МК»: в США стоматологи перечислили самые вредные продукты для зубов и эмали

«МК»: в США стоматологи перечислили самые вредные продукты для зубов и эмали

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
В Крыму мать 3-х детей сбросила 35 килограммов без изнуряющих диет

Вчера, 19:58

Фитнес-тренеры раскрыли, как быстро похудеть к отпуску

Вчера, 19:53

Эксперт Быстров объяснил, почему дети не хотят кушать здоровую еду

Вчера, 19:18

Названы продукты, провоцирующие раннее старение

Вчера, 09:38

Врач Агапкин уверен, что мороженое влияет на умственную деятельность человека

2-06-2024, 08:58

Врач Черемушкин рассказал, как живут и умирают пациенты с раком, как у Заворотнюк

2-06-2024, 08:38

«МК»: в США стоматологи перечислили самые вредные продукты для зубов и эмали

1-06-2024, 10:58

Головная боль и обмороки — ранние симптомы рака мозга, которым страдала Заворотнюк

31-05-2024, 09:18

Физиотерапевт Бондаренко раскрыл, почему нужно приседать хотя бы минуту в день

29-05-2024, 21:43

Врач Агапкин назвал продукты-обманщики, которые угрожают похудению

29-05-2024, 20:03

The Sun: ученые нашли лечение для полной победы над диабетом

29-05-2024, 18:43

Иммунолог Крючков объяснил, чем грозит мальтийская лихорадка здоровью человека

28-05-2024, 07:33

Грозит ли человеку рассеянный склероз: неврологи перечислили первые симптомы

28-05-2024, 07:33

Жителям РФ назвали врагов сердца и сосудов

27-05-2024, 21:28

Раскрыт секрет, как можно снизить уровень холестерина в домашних условиях

27-05-2024, 21:18

Раскрыто, чем опасно сырое молоко для здоровья

27-05-2024, 20:23

Биолог объяснила, почему после употребления красного мяса хочется спать

27-05-2024, 09:58

Названы 6 ошибок при готовке, которые могут привести к отравлению

26-05-2024, 15:13

В этой рыбе находят 10-метровых червей: мы ее едим сами и детей кормим

26-05-2024, 14:33

Гастроэнтеролог Слюнаева: овсяная каша может грозит человеку проблемами с ЖКТ

26-05-2024, 14:33

Новости партнеров
2023
ru-RU