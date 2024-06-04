ES&T: Названы органы человека, где выявлен микропластик

Недавнее исследование показало, что микропластики могут накапливаться в сердечных тканях человека. В исследовании участвовали 15 человек, перенесших кардиохирургические операции. В образцах тканей сердца и крови до и после операции выявили частицы микропластика, включая поливинилхлорид (PVC) и полиэтилентерефталат (PET).

Микропластики — это фрагменты пластика размером от 20 до 500 микрометров. Они могут попадать в организм через дыхание, воду, еду.

Это исследование показало, что микропластики могут проникать в сердечно-сосудистую систему человека. После операции размер частиц в крови уменьшался, однако их разнообразие увеличивалось, возможно, из-за медицинских процедур.

Специалисты подчеркивают необходимость срочных мер по снижению микропластикового загрязнения, особенно в медицинской сфере, а также ужесточения стандартов для медицинских процедур и материалов.