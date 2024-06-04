Эксперты перечислили вредные продукты, которые угрожают здоровью больше, чем колбаса

Многие продукты из холодильника, такие как ароматизированные йогурты с добавками, могут содержать большое количество жира и сахара. Эксперты рекомендуют выбирать натуральный йогурт, а затем только добавлять в него свежие фрукты, ягоды для поддержания здоровья сердца и профилактики различных недугов.

Также нужно обратить внимание на магазинные майонезы, кетчупы и другие соусы, которые могут содержать трансжиры, сахар, соль, консерванты. Лучше использовать растительное масло вместо подобных продуктов. Колбасы и обработанное мясо также могут быть крайне вредными для здоровья при регулярном употреблении, вызывая опасные заболевания желудка или кишечника.