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Врач Умнов признался, какое мороженое угрожает работе мозга и ЖКТ

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Врач Умнов признался, какое мороженое угрожает работе мозга и ЖКТ
Здоровье
Фото: @stevepb / pixabay.com

Преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал порталу NEWS.ru о вреде мороженого, приготовленного с использованием этанола.

Оказывает разрушительное воздействие

По словам врача-хирурга, наибольшую опасность такой продукт представляет для ЖКТ и мозга. Умнов отмечает, что комбинация этанола, сахара, сливок оказывает разрушительное воздействие на человеческий организм. 

Спирт негативно влияет на желудок и кишечник, мозг, подавляя развитие клеток центральной нервной системы, что приводит к ухудшению памяти, снижению обучаемости, нарушению сна.

Подростки могут столкнуться с такими проблемами, как язва желудка, повреждение поджелудочной железы, нарушения сердечной деятельности, психические недуги, избыточный вес, предиабет.

Информационное агентство «Informing»

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