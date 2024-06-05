Врач Умнов признался, какое мороженое угрожает работе мозга и ЖКТ

Преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал порталу NEWS.ru о вреде мороженого, приготовленного с использованием этанола.

Оказывает разрушительное воздействие

По словам врача-хирурга, наибольшую опасность такой продукт представляет для ЖКТ и мозга. Умнов отмечает, что комбинация этанола, сахара, сливок оказывает разрушительное воздействие на человеческий организм.

Спирт негативно влияет на желудок и кишечник, мозг, подавляя развитие клеток центральной нервной системы, что приводит к ухудшению памяти, снижению обучаемости, нарушению сна.

Подростки могут столкнуться с такими проблемами, как язва желудка, повреждение поджелудочной железы, нарушения сердечной деятельности, психические недуги, избыточный вес, предиабет.